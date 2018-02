Tsilavina Ralaindimby a tiré sa révérence

Tsilavina Ralaindimby, Raintsi pour les proches, était un professionnel de la culture et de la communication. Il a valorisé la culture malgache dans les programmes qu’il réalisait quand il avait travaillé à la TVM. Raintsi a donné une grande fierté aux Malgaches en organisant la troisième édition des jeux des îles de l’océan Indien en 1990, puis les jeux de la francophonie en 1997. C’était un homme qui faisait preuve d’humilité et qui n’aimait pas être sur le devant de la scène. Un grand homme qui avait une vision de valorisation de la société malgache en la tirant toujours vers le haut avec ses « revy ». Raintsi est parti.. mais, il laisse derrière lui un héritage inestimable pour tout un peuple, qui (ré)écrit son histoire. On te souhaite bonne route pour ton voyage Raintsi…