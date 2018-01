Infos Diaspora Un Français s'évade d'une prison malgache et rentre en France

Un ressortissant français condamné à Madagacar à trois ans de prison pour usurpation de fonction s'est évadé et est rentré en France, a-t-on appris mardi de sources concordantes.

Un avis de recherche a été lancé par les autorités malgaches à l'encontre d'Houcine Arfa et de son épouse Marie-Claude Arfa, et diffusé à la télévision malgache mardi. Houcine Arfa, 54 ans, était emprisonné depuis juin 2017 pour détention illégale d'armes à feu et de munitions, tentative de kidnapping, association de malfaiteurs et usurpation de fonction, selon l'avis de recherche publié par la police malgache. Son épouse est recherchée pour complicité d'évasion.



Contacté par l'AFP, Houcine Arfa a affirmé être rentré en France lundi et son avocat français, Philippe Gumery, a confirmé que son client était effectivement de retour en France. Houcine Arfa a expliqué avoir profité d'une visite à l'hôpital à Antananarivo pour s'évader le 28 décembre, avec la complicité de personnels. "Si je ne m'évadais pas, j'allais mourir", a-t-il déclaré, affirmant avoir perdu dix-neuf kilos en deux mois et demi.



Le ressortissant français avait été condamné en novembre 2017 à trois ans de prison pour usurpation de fonction et extorsion de fonds, selon l'extrait des minutes de greffe de la cour correctionnelle d'Antananarivo. Il a nié à l'AFP les faits qui lui sont reprochés et dénoncé une "mascarade" destinée à le faire taire. Depuis fin 2015, il travaillait comme "conseiller" chargé de la sécurité du président malgache Hery Rajaonarimampianina. Il a, selon lui, quitté en pirogue le territoire malgache et rejoint, après quinze heures de traversée, l'île française de Mayotte, dans l'océan Indien, avant de regagner Paris lundi.



Source le Figaro.fr N.R. Infos Diaspora | Brèves Madagascar