Un étudiant en droit dahalo abattu par les forces de l’ordre

Mais grand fut l’étonnement quand les forces de l’ordre avaient fouillé la dépouille. Elles ont trouvé sa carte d’identité nationale et une carte d’étudiant 2016-2017. Ce dahalo serait un étudiant en Droit à l’université de Fianarantsoa. Des dahalo abattus, cela devient un fait presque banalisé, mais quand on dit qu’il s’agit d’un étudiant à l’université qui plus est, c’est autre chose. Est-ce que les étudiants ne croient plus en leurs études universitaires et préfèrent s’investir dans le gangstérisme ? Il est évident que ce n’est pas un cas isolé.