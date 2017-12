Brèves Madagascar Un homme arrêté par la Brigade criminelle pour diffamation sur Facebook

La publication des propos malveillants de la vie privée des responsables et des dirigeants du pays sur le réseau social Facebook a pris de l’ampleur ces derniers temps. Pas plus tard que la semaine dernière, un dénommé Andriniaina Frédéric Andrianjanaka, a été arrêté par la Brigade criminelle à Itaosy.

Selon les faits, Frédéric est le propriétaire d’un compte « fake » au nom de Taniah Navalona qui édite au quotidien des propos scandaleux qui insultent les politiciens comme le président au pouvoir actuel et son épouse ou encore l’ancien président Marc Ravalomanana. Le compte fake fouillé, le facebooker a été démasqué par les éléments de la Brigade criminelle. Au moment de son arrestation, plusieurs autres comptes faux avec plusieurs puces électroniques ont été découverts. Lors de son enquête, il a reconnu ses actes. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar