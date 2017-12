Brèves Madagascar Un incendie a ravagé SOPEMO à Morondava

SOPEMO ou la Société de pêcherie de Morondava localisé à Anosikely a été ruinée par le feu hier matin. Presque toutes les infrastructures et les matériaux de la société sont réduits en cendre.

L’origine de l’incendie est encore inconnue, mais la police a déclaré que le sinistre a été causé par un court-circuit venant de la distribution électrique. Les sapeurs-pompiers ne sont pas tardé à venir sur place et il été compliqué de maîtriser les feux sous le vent qui dévie les flammes. Toutes les mesures de précautions ont été adoptées afin de limiter les dégâts. Les citernes de carburants ainsi que les dépôts pétroliers de proximité ont été mise en garde. L’estimation des dégâts est actuellement en cours et l’investigation menée par la Police se poursuit. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar