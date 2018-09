Brèves Madagascar Un lycéen du LMA décède en plein épreuve d’EPS

C’est le troisième cas de décès d’élèves durant les épreuves d’Education Physique et Sportive cette année 2018.

Il s’agit d’un élève en Terminale C du lycée Moderne Ampefiloha. Selon les faits, c’est durant la course qu’il a senti une douleur. Il a ensuite ralenti sa course, puis il perd connaissance. Il a été ramené d’urgence à l’hôpital mais les médecins n’ont pas pu le réanimer. Selon, ses proches, ce garçon n’est pas le genre à prendre de la drogue, de l’alcool. D’ailleurs, il a encore fait un entrainement avant les épreuves. Mais peut-être qu’il a été déjà malade avant qui a engendré sa mort.



Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar