Un prix pour les cuisinières malgaches

Le Senet (Solidarité Emploi du Nord-Est toulousain) en partenariat avec le Comité de bassin pour l'emploi du Nord-Est toulousain (CBE du NET) a organisé pour la 15e année une cérémonie de remise du Prix Initiative Solidaire. Ce prix récompense financièrement les créateurs d'entreprise et d'association qui s'installent ou demeurent sur le territoire du Nord Est toulousain. La vocation de ce prix est d'aider les porteurs de projets, sur des critères de motivation, de faisabilité du projet et rencontrant des difficultés. Cette aide financière peut aussi faire effet levier.

De nombreuses personnalités du territoire étaient présentes notamment Aurore Durand-Raucher, suppléante du député Jean-Luc Lagleize, Sandrine Floureusses, vice-présidente du conseil départemental, Sandrine Geil Gomez, Ghislaine Cabessut et Didier Cujives, conseillers départementaux. Hugo Groslambert, avocat et juré du concours, a remis le deuxième prix (1 000 €) du concours à Sariaka Randrianary, Miranah Ranjalahy et Vohangy Virac. Créatrices d'une entreprise traiteur malgache, «Tsak-tsak», elles précisent : «Un parcours laborieux, mais on est là aujourd'hui, fières de pouvoir commencer à vivre notre passion pour la cuisine de notre pays. Tout ceci est concret aujourd'hui grâce à l'aide précieuse de toute l'équipe du CBE du Nord-Est toulousain qui nous a pilotées dans toutes nos démarches. Nous espérons une belle réussite avec ce bon début de création».



