Un rassemblement de jeunes citoyens actifs pour une transformation positive de Madagascar Plus de 100 jeunes sont attendus à Toamasina pour la 32ème Convention Nationale de la JCI Madagascar

Toamasina, le 23 septembre 2019



Depuis 1987, année de la renaissance de la Jeune Chambre Internationale Madagascar (JCI Madagascar), l’organisation offre aux jeunes malgaches des opportunités de développement en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. Plus de 200.000 membres composent ce mouvement de jeunes dont plus de 400 membres viennent de Madagascar. Les 26, 27 et 28 septembre 2019, l’organisation fera le bilan de l’année et élira ses responsables 2020 lors de la 32ème Convention Nationale, dans la capitale économique de Madagascar, Toamasina.





Automiser la jeunesse malgache



“ Miara-Mitraotro a Toamasina “ ou “ Ensemble à Toamasina “, c’est sur ce ton fédérateur que le Comité d’Organisation de la 32ème Convention Nationale de la JCI Madagascar lance les festivités. Toamasina accueillera plus de 100 jeunes durant trois jours. La Convention est chargée en programme : les formations en gestion d’organisation et développement personnel ; les témoignages inspirants de jeunes talentueux et entrepreneurs au cours de “ Morning Show ” ; et des soirées à thème se succèderont. “ Nous avons sollicité tous les acteurs (le privé, le gouvernement et la société civile) pour que ce grand regroupement de la citoyenneté active soit fructueuse et pour que la culture Betsimisaraka ainsi que les potentialités de la ville de Toamasina soient mises en avant. “ déclare RAELANIANDRASANA Lami Joe, Président Local de la JCI Toamasina.

Education, Santé et Environnement : priorité pour les citoyens actifs



La JCI concentre ses actions dans l’atteinte des 17 Objectifs de Développement, surtout l’ODD 3 : Bonne santé et bien-être ; l’ODD 4 : Éducation de qualité ; et l’ODD 13 : Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. “ Ce rendez-vous sera une plateforme pour inspirer, motiver et mobiliser les citoyens de Madagascar pour qu’ils deviennent meilleurs. Nous voulons montrer que la jeunesse apporte la solution face aux grands défis actuels de notre société, notamment l’éducation, la santé et l’environnement. Nous fédérons tous les acteurs qui veulent atteindre les mêmes objectifs que nous pour faire de ce monde un monde meilleur. “ affirme TODIVELOU Stephano, Président National 2019 de la JCI Madagascar.







Evaluation et continuité



La Convention Nationale 2019 qui débute ce jeudi 26 septembre sera l’occasion pour évaluer les impacts opérés cette année à travers les actions des 15 organisations locales membres de la JCI Madagascar. C’est une opportunité pour rectifier les approches afin que les activités soient encore plus efficaces et durables pour des communautés résilientes et autonomes.







Au dernier jour, le samedi 28 septembre, les nouveaux responsables pour le mandat 2020 seront connus. Cela permettra de préparer déjà l’année 2020 pour permettre que les impacts positifs continuent toujours à être réalisés par les jeunes en collaboration de toutes les forces vives dans tout Madagascar.

Amontana, Orange Madagascar et la Société Générale sont les partenaires nationaux de la JCI Madagascar pour cette année 2019 et ont soutenu cette 32ème Convention Nationale. D’autres partenaires ont également rejoint les rangs de la JCI pour encourager les efforts de la jeunesse malgache dans la création d’impacts positifs à travers Madagascar : l’Association PATMAD, la Chocolaterie Robert, le Dzama Cocktail Café Tamatave, le Groupe STAR, l’Hôtel Neptune&Spa, La Paillote, Les Amis de Toamasina (A.TOA) et le SMMC.







La 32ème Convention Nationale de la JCI Madagascar aura lieu les 26, 27 et 28 septembre 2019 à l'Hôtel Neptune.

Un point de presse s'est tenu ce matin, 23 septembre, à Toamasina.







A propos de la JCI Madagascar







La Jeune Chambre Internationale Madagascar est une organisation à but non lucratif de plus de 400 jeunes citoyens actifs de 18 à 40 ans qui se consacrent à créer des changements positifs dans leurs communautés. Grâce à des projets dans plus de 15 communautés, les membres cherchent des solutions ciblées aux problèmes locaux, créant un impact mondial. Visitez www.jci.cc ou www.jcimadagascar.org pour en savoir plus.











Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter sgn@jcimadagascar.org



