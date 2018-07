Brèves Madagascar Un taxi-brousse, en route pour Arivonimamo, a subi un terrible accident

Ce matin, aux environs de huit heures un taxi-brousse s’est renversé sur le pont d’Iombifotsy-Andranomena- Arivonimamo, dans la zone d’Itasy plusieurs personnes ont été blessées et d’autres ont perdu la vie dans cet accident.

Ce véhicule était en fait, sur le point de traverser ledit pont lorsque le conducteur avait perdu tout contrôle du volant. Comme il n’avait pas pu éviter de se faire heurter, la voiture s’est subitement renversée dans le fleuve d’Itasy. En conséquence, quatre personnes dédécées, neuf dans un état jugé grave et trente-cinq autres blessées. Ces dernières ont été amenées directement à l’hôpital HJRA Ampefiloha pour être surveillées de près jusqu’à ce que leur état s’améliore.

Miraculeusement, une petite fille de 15 mois dont on ne connaît ses parents au moment de l’accident, étant parmi les victimes de cet accident, a été trouvée saine et sauve. C’est grâce à une jeune fille de 16 ans, nommée RAFARAMALALA Heriniaina Eulalie, qui l’a immédiatement transporté à l’hôpital, que ce petit bébé est encore en vie.





Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar