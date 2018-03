Une Première réussie pour ADN France lors de la célébration de l'Alahamady ce 17 Mars 2018

Le Nouvel An malgache est un rituel de pardon, de partage et de vœux de prospérité.



C’est une occasion de réconciliation et de présentation des voeux entre les générations.



Au temps des Rois, l'avènement de la nouvelle année correspondait au pardon généralisé, qu'il s'agisse de dissensions entre époux ou de différends entre proches parents, ou dans la communauté, ou encore entre dirigeants et population.



La lumière qui chasse les ténèbres, l’eau qui purifie et réconcilie, le riz et le miel qui amènent vie et prospérité, et la viande que l’on se partage « nofon-kena mitam-pihavanana » entre ressortissants et descendants d’une même localité, resserrent ainsi les liens de parenté et sont les symboles forts de l'Alahamady be.



La veille du début de cette période de fête, il était fady de manger de la viande, en général d'abattre un zébu.



L’Alahamady be est pratiqué depuis le 16ème siècle, initié par le roi Ralambo pour marquer son jour de naissance, et confondu ensuite à tort avec la fête des Rois puisque nombre de ses successeurs étaient nés également pendant la même période de l’année.

La reine Ranavalona III changea même la date en novembre pour son anniversaire.

Ceci explique cela. Une polémique sur la célébration du nouvel an malgache divise ceux qui le fêtent en mars et ceux qui le fêtent en novembre.



Toujours est-il que l'Alahamady be tient compte du calendrier lunaire et non du jour de naissance de nos rois et reines.



Aujourd’hui, sous l’impulsion de nombreuses associations, cette fête est de nouveau célébrée par un grand nombre, dans diverses régions de Madagascar et semble marquer le retour aux sources, aux us et coutumes traditionnels et répond à une véritable demande de la population de retrouver ses racines.