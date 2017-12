Brèves Madagascar Une étudiante détroussée puis poignardée à Ivandry

L’insécurité devient de plus en plus dangereuse dans la ville d’Antananarivo. Plusieurs quartiers sont devenus des zones rouges comme à Ivandry.

Une jeune étudiante en géographie à l’Université d’Antananarivo est morte mardi dernier après avoir été entre la vie et la mort pendant quelques jours à l’hôpital. Si on revient au fait, vendredi dernier, en rentrant chez elle, elle aurait été suivie par un homme du coté d’Ivandry, puis l’homme a tenté de la détrousser, mais elle aurait résisté qui poussa le malfaiteur à user d’une arme blanche. Elle a été poignardée, mais a pu encore rentrer chez elle. Ses proches l’ont tout de suite amenée à l’hôpital, mais quelques jours après, elle succombe a ses blessures. L’énième cas, qui devrait faire réagir les autorités. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar