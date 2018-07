Une nouvelle compagnie dans le ciel malgache

La nouvelle filiale domestique d'Air Madagascar, baptisée Tsaradia, va disposer d'une flotte composée de 4 ATR 72 et 42 ainsi que de deux Twin Otter. Selon la presse locale, les fréquences seront doublées sur certaines destinations comme Nosy-Be, Antsiranana, Toamasina et Tolagnoro.



Le nouveau transporteur s'appuie sur sa culture malagasy. L’identité visuelle de Tsaradia comme son nom, exprime son appartenance à la Grande Ile. Le communiqué ajoute : "Animal emblématique de Madagascar, le lémurien revêt les couleurs symboles de la compagnie : une dominante de Terre Rouge alliée aux couleurs du Ciel, du Soleil, de la Nature, enveloppés d’un bleu profond couleur du voyage et de la sérénité".



Le lancement de cette entité domestique est un des éléments du Business Plan proposé par le partenaire stratégique Air Austral de l'entreprise malgache : "La consolidation et le développement du marché domestique font en effet partie des trois axes prioritaires autour duquel se construit le plan avec le développement du leadership d’Air Madagascar à l’international notamment sur l’axe Madagascar-France et le renforcement de la coopération sur le réseau régional", explique le groupe.



Sources: Dépalcementspros.com