Une vidéo de certains députés fait le buzz actuellement sur internet

On ignore l’authenticité de cette vidéo, mais si elle s’avère authentique, le BIANCO devrait vraiment intervenir, car c’est une corruption de haut niveau.

En effet, avant l’adoption des trois lois organiques sur les élections hier, les informations sur des députés pro-régime en conclave au Paon d’Or le week-end dernier ont été partagées sur les différents médias. Et depuis hier, une vidéo, dudit conclave, a surgi sur internet et fait actuellement le tour sur les réseaux sociaux. On y voit des gens parler d’argent de parler de pourcentage. Outre les vulgarités de certaines personnes, on a retenu cette phrase « Izay tsy managa-tanana tsy mandray » (ceux qui ne lèvent pas la main ne percevront pas d’argent). La question qui se pose, qui a pris cette vidéo ? Pourquoi une personne au sein du groupe aurait fait une trahison ?



