Brèves Madagascar Université d’Antananarivo : affrontement entre les étudiants et les éléments de force de l’ordre

L’Université d’Antananarivo était en effervescence. Les étudiants ont décidé de descendre à l’arrêt du bus pour démontrer leur colère face au retard de paiement de leur allocation de bourse d’études.



En effet, ils n’ont pas encore perçu les 4 mois d’allocation de bourse. Le Ministère de tutelle a promis de procéder au paiement le 8 de ce mois, or cela ne s’est pas encore fait jusqu’à maintenant selon les étudiants. Les forces de l’ordre n’ont pas tardé d’intervenir sur place afin d’encercler la manifestation. Des représentants du Ministère étaient venus sur le lieu. Ils ont expliqué que les procédures de paiement d’allocation de bourse sont en cours et le retard de la réalisation résulte de la priorisation de la prise en charge de la peste. Mais cette entrevue entre les deux entités n’a pas empêché la manifestation estudiantine. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar