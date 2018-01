Vindicte populaire à Fianarantsoa : la Brigade criminelle se lance à la poursuite du coupable

Selon les faits, ce vieillard s’était pénétré dans le campus de l’université de Fianarantsoa et a été surpris en train de voler un « Desktop » de l’un des étudiants. Cela a provoqué la colère des gens à proximité et les étudiants de l’université et que l’un d’eux a jeté une pierre sur celui-ci, qui a entrainé la mort de ce vieil homme d’après toujours les sources d’information.

De son côté, la Brigade criminelle dans la localité recherche l’auteur de cet acte criminel et a souligné dans une publication sur le réseau social qu’il sera condamné par la justice et sera puni par la Loi en vigueur dans le pays.