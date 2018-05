Infos Diaspora Volavie (Mazava Volafeno): élue 1ère dauphine de Miss Maman Diaspora International

On la connaît pour ses talents artistiques en tant que chanteuse, mais elle cache bien d'autres talents puisque le week-end dernier Volavie a porté haut le fanion malgache en étant la 1ère dauphine de Miss Maman Diaspora International!

"L’élection de Miss Maman est une aventure destinée à toutes les mamans de la Diaspora. Son but est de célébrer les mamans, sans distinction de Religion et de Culture.

Ce n’est pas le physique qui est mis en avant, mais bien les valeurs d’une femme et d’une maman. Une belle façon de leur permettre de prendre conscience de tout ce qu’elles font de merveilleux: Car elles assurent leur rôle de Maman tout en menant leur vie de Femme Active et d’épouse." telle est la définition des organisateurs THS (Tous Humains et Solidaires) de cet événement.





En se lançant dans cette élection Volavie explique à la rédaction son objectif de représenter Madagascar auprès des autres pays présents tels que Centrafrique, Congo, Côte d'Ivoire, Cameroun, Cap Vert... une occasion également selon cette maman artiste d'expliquer la raison de son implication humanitaire à Port-Bergé Mahajanga depuis 2016 auprès d'un centre qui aide les malades mentaux en leur fournissant nourritures, habits, livres et de quoi passer leur temps. Une belle cause qui a été appréciée par les jurys de cette élection Miss Maman Diaspora International.







Et puisque notre Miss maman malgache aime faire la fête et se retrouver avec ses compatriotes, elle nous fait l'honneur de venir à l'événement annuel du site Madaplus le 2 juin prochain à la Nuit Blanche. Ainsi, vous pouvez l'apercevoir à cette occasion au salon Firat de Saint Germain les Corbeil.

N.R. Infos Diaspora | Brèves Madagascar