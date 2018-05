Brèves Madagascar YALI RLC : le programme intéresse de plus en plus les jeunes malgaches

Après son mandat, le programme de l’ancien président des USA, Young African Leadership initiative, Regional Learn Center continue de former les jeunes leaders dans leur communauté.

De plus, ce programme intéresse de plus en plus les jeunes malgaches. Pour chaque séance d’information organisée par les alumni (ancien récipiendaire de cette bourse de formation), la salle est toujours pleine. En outre, en voyant les profils des jeunes sélectionnés, la compétition devient de plus en plus rude. Pour rappelle, YALI RLC est une ramification du programme YALI rebaptisé Mandela Washington Fellowship, qui est une bourse de formation chez l’Oncle SAM. Mais la formation d’YALI RLC se fait sur le continent africain. Pour Madagascar, les jeunes entre 18 à 35 ans peuvent postuler à la formation en Afrique du Sud, mais récemment, un projet pilote a également été lancé pour que les jeunes malgaches ne maitrisant pas l’anglais puissent jouir de formation, mais celle-là se trouve au Sénégal. 11 jeunes malgaches de divers domaines se rendront en Afrique du Sud Dimanche prochain. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar