Zama 2018 les 6,7 et 8 juillet prochain à Paris

Après une première édition en 2016 à la Faculté d’Aix en Provence, puis une deuxième édition en 2017 à Lille à l’Université Catholique, le comité d’organisation de ZAMA, Zanak’i Madagasikara Ampielezana, investit cette année le campus de Guyancourt de l’Université de Versailles les 6-7-8 juillet 2018.



Fondée cette année sur un axe thématique « Jeunesses, Exclusions et Développement », cette manifestation de la diaspora de Madagascar est désormais établie en référence dans le paysage des manifestations artistiques, culturelles et scientifiques des diasporas agissantes.



Comme les années précédentes, elle offre à un public ouvert, ses conférences et tables rondes, ses concerts, ses animations culturelles, sa bibliothèque éphémère, son marché artisanal.



Les expositions verront des œuvres et travaux de jeunes artistes graphistes originaux : Pov Toon, Catmouse James, Rolling Pen … Mais aussi de peintres de renom tels que Jean Andrianaivo Ravelona qui fête ses 50 années de peinture et sera honoré lors de ZAMA à travers une rétrospective de sa création. Une galerie retraçant le travail photographique d’un reporter de renom international sur un parcours à la « rencontre des visages de la drépanocytose » complète la dimension picturale de la manifestation.



Un mini festival du court métrage présentera au public une demi-douzaine d’œuvres de réalisateurs malgaches de talent et une projection spéciale du film « Tabataba » de Raymond Rajaonarivelo commémorera le 30ème anniversaire de sa présentation au festival de Cannes.



Les conférences verront la participation d’intervenants issus du monde académique malgache et européen, de représentants de la société civile de Madagascar et du monde économique, tout en laissant la part belle en termes de prise de parole aux représentant de la jeune génération des Millenials auxquels cette édition est largement dédiée. Cinq tables rondes sont proposées sur les sujets « La lutte contre l’exclusion des jeunes », « La jeunesse de la diaspora : réseaux, culture et identité, ambitions, initiatives », « La mobilisation des jeunes et la participation au développement de Madagascar », « Jeunesse, Entreprenariat et entreprenariat social » et « Insertion, Education et formation de la jeunesse à Madagascar ».



L’événement s’enrichit par ailleurs cette année d’un Forum du recrutement où des grandes entreprises de Madagascar, en particulier, viendront, à travers un salon de recrutement, mais aussi des ateliers débats, rencontrer et recruter les jeunes et moins jeunes de la diaspora candidats à un retour au pays et vigilants des opportunités qui peuvent s’offrir sur le marché du travail à Madagascar.



Enfin, si le Forum des associations offre toujours à ses participations ce salon, espace d’exposition et de partage d’informations mais aussi lieu de rencontre avec leur public et leurs bénévoles, il sera aussi proposé aux associations des ateliers animés par des experts sur les thématiques de la gestion de projet, de la recherche de financement ou de la communication numérique.



Cette édition de ZAMA Paris 2018 confirme la vocation et la volonté de ses organisateurs à rassembler toujours plus largement, de manière apolitique, les enfants de Madagascar à l’étranger, dans un moment studieux, culturel et festif, qui veut valoriser leur culture, mettre en lumière leurs succès, mobiliser les énergies et les initiatives pour le mieux-être de la diaspora et le développement de la Grande Ile. Mais ZAMA Paris 2018 s’ouvre aussi plus largement au public local des amoureux de Madagascar ou simplement des curieux qui veulent découvrir la culture et le pays ou s’informer quant à la situation de l’Ile et aux initiatives solidaires et de développement à y mener.



ZAMA PARIS 2018 – UVSQ – Bâtiment d'Alembert - 5-7 boulevard d'Alembert - 78280 Guyancourt

6-7-8 Juillet 2018



Retrouvez le programme de Zama 2018 en cliquant sur le lien.