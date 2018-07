Brèves Madagascar Zo Rakotoseheno tire sa révérence

Le milieu Médiatique malgache est en deuil. Zo Rakotoseheno l’ancien directeur de publication de Midi-Madagasikara n’est plus.

Il a enseigné le journalisme à l’université d’Antananarivo. En outre, il a été un acteur majeur dans le projet « Media For Change » initié par Search for Common Ground. C’est également un Sénateur issu de la province d’Antananarivo. Sur sa biographie dans le site du SENAT on peut voir qu’ « il a exercé en tant qu’Éditorialiste, Directeur de publication et Rédacteur en chef au sein du Groupe Midi Madagasikara. Il a présidé le Club des Journalistes économiques de Madagascar et effectué de nombreuses formations à l’étranger (France, Japon, États-Unis, Allemagne, Belgique), tout en prenant régulièrement part aux différents forums sur la démocratie, la liberté de la presse et la citoyenneté ». Les hommages fusent sur les réseaux sociaux, surtout avec les conseils qu’il a donnés à différents journalistes. L’environnement médiatique malgache est en deuil. On lui souhaite un bon voyage. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar